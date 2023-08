Plačkovej muž René po dlhšom čase ukázal Tinkyho: To OBROVSKÉ prasa je ON?! Nebudete VERIŤ!

Galéria (47)

Obaja totiž túžili po tom, aby im po presťahovaní sa do domu robilo spoločnosť gottingenské miniprasiatko. Tak sa aj stalo a novou hviezdou ich profilov sa stal rozkošný Tinky. Prasiatko však rástlo čoraz viac a viac, až to fanúšikom známej dvojice začalo byť podozrivé. Renému zo žartu písali, že sa vypapal, keď ho strážila "babka“. "Nedávajte to na babku, že ho vykŕmila, proste nás o*ebali pri kúpe,“ vysvetlil Plačkovej manžel rezignovane.

Zuzana, René a ich syn Dionko. Zdroj: Instagram/queen.plackova