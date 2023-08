Víťazka Love Islandu Denisa si dala ZVÄČŠIŤ prsia: Reakcia jej frajera? Fú, to NEPOTEŠÍ

Galéria (41)

Hoci si hrdličky odvtedy prešli aj turbulenciami a priznali krízu, ustáli ju a dnes sa tešia zo spoločnej lásky. Ako zistil Expres.cz , aktuálne sa spolu sťahujú do Brna, kde Deni študuje zubné lekárstvo na vysokej škole. Svalnatý Kryštof sa zase plne sústredí na box, aj v súčasnosti sa pripravuje na zápas. Len pred pár dňami zazvonili svadobné zvony víťazom prvej série Love Islandu, Laure Chrebetovej a Martinovi Kulhánkovi. Podobný scenár si vie predstaviť aj Kryštof a účasť v reality šou si pochvaľuje.

"Našiel som tam dievča, o ktorom si myslím, že je svadobný materiál a som za ňu naozaj vďačný,“ vyjadril sa. Vyberú sa spolu časom aj oni k oltáru ako Laura a Martin? "Ja v to určite dúfam. My s Denisou sme za rok urobili vo vzťahu veľký pokrok. Verím tomu, že by sa nám to mohlo tiež podariť. Ja sa o to budem usilovať a budem sa snažiť,“ sľúbil Kryštof. Drobná blondínka Deni si len nedávno splnila sen o väčších prsiach a podstúpila plastiku.

Keď sa Denisa prihlásila do šou, mala ešte prirodzené prsia. Zdroj: TV Markíza