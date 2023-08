Konečne ukázali tváričku: Takto vyzerá SYN Tomáša Bezdedu!

Galéria (86)

Tomás Bezdeda na dovolenke s manželkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CfcR6HtrLqa/

Spevák, bývalý superstarista Tomáš Bezdeda, sa iba nedávno stal otcom. S manželkou Ivanou sa spoznali vo fitku, kde preleteli iskry a čoskoro boli spolu na káve. Nerandili spolu ani rok a nasledovala svadba a tehotenstvo, píše Emma.sk.