TRÁPENIE u Bagárovej: Sestrina porucha postavila do pozoru všetkých, hrozilo, že sa ZABIJE!

Spieva pod umeleckým menom Natalii, sympatické sestry majú na konte aj spoločný duet. Ich vzťah je vrúcny a rovnako, ako na svoju staršiu sestru, nedá Natálie dopustiť na jej dcéru Ruminku. Hrdá teta neraz zdieľa šťastné fotky s rozkošným dievčatkom, a nikomu by ani nenapadlo, že kráska približne pred rokom prechádzala hotovým peklom. Ako si všimol Blesk.cz , priznala psychické problémy, kvôli ťažkým depresiám nebola schopná ani vstať z postele. "Museli ma umývať, schudla som 10 až 15 kíl. Plakala som, nechcela som žiť, strácala som samu seba,“ otvorila Natálie 13. komnatu. Mladá žena nevedela dostať z hlavy myšlienky na to, že by mohla niekomu ublížiť.

Monika Bagárová a dcéra Rumia Zdroj: https://www.instagram.com/p/Co3Kxv6I8Fk/

"V ten moment mi vznikla taká veľká úzkosť, že som dostala panický atak. Tá myšlienka sa týka vašich najbližších. Zo začiatku išlo o Ruminku, absolútne som s ňou nemohla tráviť čas, pretože mi napadali najhoršie scenáre, ktoré nedokáže zastaviť,“ opísala Natálie psychické trýznenie, ktorým prechádzala. Speváčka prestala šoférovať, pretože mala strach, že niekoho prejde. Napokon sa ukázalo, že trpí obsedantno-kompulzívnou poruchou, pre ktorú sú charakteristické nechcené a neodbytné myšlienky. Natálie sa začala vyhýbať ľuďom a uzavrela sa do seba. "Mala som samovražedné myšlienky, že skočím z okna a podobne. Tak som tomu verila, že mi to robilo zle a upadla som do depresie,“ opisuje s tým, že mala chuť sa zabiť.