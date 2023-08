Dráma u Hanychovej a Soukupa: KRÁDEŽ v ich luxusnej vile! Agáta povedala, čo zobrali ZLODEJI

Galéria (75)

Tam šéf TV Barrandov vlastní vilu, a tak sa jeho partnerka s deťmi striedavo čľapkajú v bazéne na jej záhrade alebo v mori. Hotovú idylku narušili pazúre zločinu, do vily totiž prenikli zlodeji, ktorých totožnosť sa zatiaľ nepodarilo vypátrať. Ako píše Extra.cz , dvojici mali zmiznúť veci za státisíce českých korún. "Áno, vykradli nás. Zobrali mi zbytok mojich šperkov, čo mi neukradli pred troma rokmi v Prahe,“ povedala na Instagrame Agáta, čím zároveň odtajnila, že terčom zlodejov nebola prvýkrát. "Ambasáda nám nijako nepomohla. Španielska polícia funguje šialene,“ posťažovala sa influencerka.

Agáta má tri deti s troma mužimi. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová