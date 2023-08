Čo sa dialo posledné HODINY života Patejdla († 68)? Tieto slová zlomia SRDCE každému!

Galéria (49)

O život ho 19. augusta v skorých ranných hodinách pripravila rakovina pankreasu. "Môjho manžela zasiahla nečakane, a predovšetkým úplne skryto, veľmi zákerná choroba. Jeho odchod bol zapríčinený dôsledkom celkového vyčerpania organizmu pri progresii zákerného zhubného ochorenia slinivky brušnej. Diagnózu mu lekári oznámili 14 dní predtým, než nastal onen osudný deň,“ oznámila jeho zdrvená manželka Miluška. Ako informuje Blesk , Patejdl sa s tým, že má zhubné ochorenie, zveril blízkym kamarátom a kolegom, ďalej však vystupoval a chodil na chemoterapie. Rovnako tak tomu bolo posledný týždeň jeho života. Hudobník veril, že bude ďalej žiť! "Videli sme sa a plánovali sme ďalšiu prácu. Preto je to veľký šok, že Vašo odišiel. Nedokážem tomu uveriť,“ povedal Blesku jeho manažér Jiří Strážnický.

Legendárna skupina Elán v zložení Jožo Ráž, Vašo Patejdl a Jano Baláž Zdroj: profimedia

Dôveryhodný zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, denníku opísal, čo predchádzalo muzikantovej smrti. "Vo štvrtok skolaboval. Previezli ho do pražskej nemocnice, kde v sobotu nadránom zomrel. Hovorí sa o zlyhaní orgánov,“ povedal. "Jednoducho mu choré telo vypovedalo službu. Chudák, tak chcel žiť…“ dodal zdroj slová, ktoré trhajú srdce. Potvrdzuje ich aj vyjadrenie vdovy. "Nikto sme to nečakali, bolo to strašne rýchle,“ povedala v sobotu zdrvená Miluška Blesku. Že mal Patejdl obrovskú chuť žiť dokazuje aj to, že hoci si august vyhradil na liečbu, už 2. septembra chcel opäť spievať a to v českých Boskoviciach.