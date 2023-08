Česká influencerka a jej dvojička otehotneli NARAZ: Porovnali si BRUŠKÁ... UF, to je ROZDIEL!

Galéria (34)

Karolína Králová, ktorá vystupuje pod prezývkou Little Kao, je u našich susedov známa influencerka. Na Instagrame ju sleduje 310-tisíc ľudí a darí sa jej aj na čoraz populárnejšej platforme TikTok. Ešte o čosi známejší je však jej manžel Jirka Král, ktorý sa kedysi zviditeľnil v českej verzii reality šou Farma a neskôr žal veľké úspechy na YouTube, kde jeho videá odoberalo viac ako milión ľudí. Sympatickí manželia už majú spolu synčeka Davidka, ktorý v júni oslávil prvý rok. A ich rodina sa opäť rozrastie a to hneď o dvoch členov! Karolína pochádza z dvojčiat a rovnako tak dvojčatá nosí pod srdcom.

Influencerka Karolína Králová alias Little Kao Zdroj: https://www.instagram.com/p/CD_qCYQju4t/