Exmanželka Petra Sklára ide za MREŽE: Neuveríte, čo urobila!

Nepoučiteľná! Exmanželka známeho herca Petra Sklára Anna Sklárová (55), s ktorým má dvoch synov, opäť porušila zákon. Nestalo sa tak po prvýkrát. Už v minulosti mala obrovské dlhy a skončil za mrežami. Asi aj to vo veľkej miere prispelo k tomu, že Sklár sa s ňou rozviedol a väčšinou vychovával synov sám, neskôr po boku novej partnerky, píše Plus 7 DNÍ.

Sklár Peter Zdroj: Peter Brenkus

Okradla dôchodkyňu

Počas leta si Anna opäť vyrobila problémy. Polícia SR – Bratislavský kraj na svojej oficiálnej stránke na Facebooku v tom čase pátrala po žene, ktorá sa vydávala za falošnú lekárku a okradla naivnú dôchodkyňu o 3000 eur. Polícia zverejnila aj fotografiu podozrivej, ktorá nápadne pripomínala Annu Sklárovú.

Netrvalo dlho a polícia pred pár dňami uviedla, že blondínku z pôvodnej fotografie identifikovali a zadržali. Podľa našich zdrojov ide o bývalú podnikateľku Annu Sklárovú. „Falošná lekárka už sedí za mrežami,“ zverejnili muži zákona. „Žena po totožnosti, ktorej intenzívne pátrali policajti okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV, bola počas uplynulého týždňa zadržaná a umiestnená v cele policajného zaistenia,“ stojí v správe na sociálnej sieti bratislavskej polície.

Vek a iniciály v oficiálnej správe sedia na Sklárovú exmanželku. „55- ročnej Anne, ktorá pod identitou lekárky zneužila dôverčivosť 84- ročnej seniorky a obohatila sa o 3 tisíc eur, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie zo zločinu podvodu," stojí v stanovisku. O predĺžení jej pobytu za mrežami rozhodol súd uplynulú sobotu (19.8.2023), kedy ju vzal do väzby. Žene, ktorá sa vydávala za falošnú lekárku, podľa oficiálnej správy hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Staré hriechy

Anna Sklárová má problémy so zákonom už roky. Jej exmanžel ostal na synov sám a ona sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Občas jej však cestu skrížili paragrafy a polícia. Sklárová sa už v minulosti vydávala za falošnú lekárku. Okrádala však aj svojich známych a priateľov. Týždenník PLUS7DNÍ o nej písal aj v roku 2018. Už vtedy bola v hľadáčiku polície.



Kontroverzná biznismenka to skúšala so všeličím. Od nehnuteľností cez starožitnosti a zabŕdla aj do oblasti zdravotníctva. S pochybnými výsledkami. Pred piatimi rokmi vyskočila v novinách pozoruhodná správa. Polícia vyzývala občanov, aby sa jej ozvali, ak o Sklárovej vedia poskytnúť niečo nové. „Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158," znela prosba z roku 2018, ku ktorej je priložená fotografia a opis hercovej exmanželky. „Výška 175 cm, štíhla postava, oválna tvár, hnedé oči, plavé vlasy. Na menovanú vydal Okresný súd Bratislava už pred piatimi rokmi."



Zdá sa, že Anna Sklárová sa raz zamotala do podfukov a už nevie nájsť cestu späť. Manželstvo jej stroskotalo pre finančné problémy a dvojročný pobyt za mrežami. Trest si odpykávala za niekoľkomiliónové podvody. Odvtedy sa každý rok medializujú prípady, v ktorých má prsty.



Jednou z nich je aj invalidná pani Eva Boďová, ktorá pred pár rokmi prezradila, že od nej Sklárová podvodom vymámila peniaze. „S Ančou som sa zoznámila v októbri 2014 cez Feďa Šrobára. Kamarátili sme sa a raz mi hovorí, či jej nemôžem požičať štyristo eur, lebo prerába dva byty. Požičala som a o pár dní mi ich vrátila. Klasický ťah podvodníkov - najskôr malá čiastka, potom väčšia suma a už v živote ich neuvidíš," prehovorila Eva.



Potom ju Anna Sklárová uprosila, aby jej požičala päťtisíc eur. Zo svojho účtu ich vybral Boďovej priateľ a ešte v ten istý deň, ako čiastku odovzdali Anne, spoločne absolvovali Ples medikov. Ten sa skončil fiaskom. Sklárovú so známym a dnes už zosnulým bonvivánom Fedorom Šrobárom z plesu vyviedli. Bolo to poslednýkrát, čo pani Eva videla Annu naživo. Na telefónom čísle bola nezastihnuteľná. Nájsť ju nemohla a nepomohlo ani trestné oznámenie.

Herec s priateľkou Monikou sa tešia z nového psíka. Zdroj: Emil Vaško