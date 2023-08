Puškárová priznala HÁDKY so Švajdom, aj že zložili OBRÚČKY: Pravda o vzťahu známych manželov!

Galéria (51)

Ako píše Plus JEDEN DEŇ , Zlatica s Patrikom prišli na večierok rovno z Televíznych novín, ktoré v stredu moderovali. Pár tvoria už neuveriteľných 23 rokov! Vedia si nájsť ešte čas sami na seba? "To veľmi nie (smiech), ale keď si s niekým od rána, na obed, v práci a potom prídeš večer domov a ešte parkuje pred domom, hovoríš si, zase ty? (smiech) Ale my sme spolu 23 rokov, čo je až neuveriteľné v týchto časoch. My sa aj hádame, to nie je také idylické. (smiech) A nenosíme obrúčky! A to z dôvodu, že ja na sebe neznesiem ani hodinky, ani prstene, ani nič podobné. Neviem, je to taký zvláštny, mužom vyhovujúci problém, takže ja som si ju dala dole, no a Paťo zo solidarity potom tiež (smiech),“ priznala Zlatica pre markiza.sk .

