Je to VONKU! Nečakaný KONIEC Marcely a Tomáša: Rozišli sa kvôli tomu, čo zverejnila PETRANA?!

Dnes už je jasné, že hviezdy šou Ruža pre nevestu si dali zbohom. Správu o krachu vzťahu zverejnila tmavovláska v sobotu, dôvod si však nechala pre seba. "Nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili, a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka,“ napísala Marcela k spoločnej fotke s televíznym ženíchom, ten jej príspevok komentoval. "Ďakujeme za vašu podporu, Marcela a ja, ako písala, sme sa rozišli s rešpektom a naďalej tu budeme jeden pre druhého v živote,“ vyjadril sa. Keďže Tomáš žije a pôsobí v ďalekom Bangkoku a na Slovensko sa vrátil len na leto, prirodzene sa núka ako dôvod rozchodu diaľka, ktorá by zaľúbencov delila po jeho odchode späť do Thajska.

Lenže len nedávno zmietol Tomáš tento problém zo stola rozhodnutím, že by sa bol ochotný kvôli Marcele vrátiť na rodnú hrudu natrvalo. Dračica to prezradila denníku Plus JEDEN DEŇ : "Keď sme Bangkok už tak viac preberali, tak sme sa zhodli na tom, že keď tam bude obdobie dažďov, tak budeme na Slovensku a, naopak, keď tu bude zima, pôjdeme do Bangkoku. Tomi sa mi však priznal, že dokonca raz zvažoval, že by prišiel na Slovensko kvôli mne žiť…” Pozoruhodné je, že Tomáš a Marcela sa rozišli len pár dní po tom, čo víťazka Ruže pre nevestu a zároveň Tomášova expriateľka Petrana zverejnila zarážajúce odhalenie. Naviazala totiž kontakt s mladou ženou, ktorá tvrdila, že televízny ženích si s ňou písal v čase, keď už musel byť v kontakte aj s Marcelou. Tvrdil jej, že je jediná, s ktorou si píše a dohadoval si s ňou stretnutie po príchode na Slovensko.

Tomáš a Marcela sa po šou dali dokopy Zdroj: TV Markíza

Plastikovej slečne dokonca pochválil estetické vylepšenia so slovami, že v Bangkoku by zapadla. Neznáma žena bola následne v šoku, keď namiesto dohadovaného rande s Tomášom z médií zistila, že začal randiť s Marcelou. Na dôkaz poposielala Petrane aj printscreeny správ, ktoré si s televíznym ženíchom písali. Víťazka Ruže pre nevestu toto odhalenie zverejnila, aby tým podporila svoje vlastné tvrdenia o tom, že Tomáš notoricky vypisuje iným ženám a má to mať rozohraté na viac strán. To sa malo diať aj v čase, keď s ním bola v Thajsku.

"Keď som bola za ním v Bangkoku, písal si so ženami správy, ktoré by si rozhodne počas vzťahu písať nemal! A to na štýl ´Hej, kráska, musíme sa stretnúť‘ a také! Dostala som sa k tomu tak, že som si kukla jeho mobil. A keď som ho konfrontovala, prečo to robí, začal po mne vrieskať, ako som mu to mohla spraviť! Ja som však chcela vysvetlenie! On kričal ďalej, že to ja sa mám ospravedlniť jemu, že som mu išla do mobilu, a začal mi nadávať, že som pi*a, kur*a,“ porozprávala modroočka len nedávno v podcaste SNAMI . Následne po rozchode jej ex s Marcelou si neodpustila štipľavú reakciu, keď zdieľala čiernu obrazovku a emotikon kostlivca.