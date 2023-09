Marcel Nemec o RAKOVINE: Viem, že umriem, no uvažujem aj nad EUTANÁZIOU!

Galéria (41)

Herec v relácii Naostro okrem iného otvorene prehovoril o viacerých háklivých témach, ktoré súvisia so zdravím, píše Plus JEDEN DEŇ . "Umieram, ale to nie je nič negatívne. Narodíš sa a v podstate umieraš.“ Neobišiel ani eutanáziu. "Pokojne by som na ňu odišiel aj do Švajčiarska. Určite som za. Myslím si, že to je jedna z najväčších foriem – hoci to možno bude znieť čudne – demokracie a slobodného rozhodnutia. Viem, prečo je to u nás problém. Žije tu veľmi veľa ľudí, ktorí veria hoaxom, a, prepáčte, žije tu veľmi veľa hlúpych ľudí,“ myslí si Marcel.