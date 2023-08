Michal Páleník: Chcete schudnút 3 kilá? Tak schudnite!

Jasné že pravidelne píšeme o diétach, v Madam EVE menej než inde, lebo to tak cítime, že načo, keď všetko už bolo povedané, vynájdené, definované. Každá z nás vie, čo treba robiť, keď chce schudnúť tie tri kilá do plaviek. Tak kde je potom problém?!

"Chyba je, že si väčšinou príliš zosekáme stravu a je veľké riziko, že ti niečo bude chýbať a budeš hladná. Ideálny spôsob je navýšiť pohyb, samozrejme, pokiaľ sa stravujeme nejako príčetne," radí expert na výživu Michal. "Čiže dám si pokojne niečo navyše a vykompenzujem to pohybom. Ale nie že fúha, dnes som to prehnala, zajtra si dám len kávu, cigaretu, jogu a večer beh. Telo neznáša zmeny stereotypov, je potom v strese." Takže pekne, normálne, v harmónii so sebou. "Pretože keď si nervózna, si hladná, je tu tendencia piť alkohol, po ktorom zase zle spíš a na druhý deň máš väčšiu chuť do jedla. Je to kolotoč, ktorý je ťažko potom zastaviť," upozorňuje Michal.

Diéty sú nebezpečná cesta pretože sa môžu končiť poruchami príjmu potravy. "Začína sa to vyslovene „prkotinkami“, toto nemôžem, toto je nezdravé, toto je nebezpečné, toto si dám, len keď si to dajú aj ostatní, tento koláč mi pokazí líniu… Ľudia radi rozdeľujú veci na dobré a zlé, ale tak to v živote nefunguje. Máme tendenciu si hľadať v strave vinníkov, tamten chlieb, múka, vajíčko, cukor, Aperol Spritz, ale problém je omnoho komplexnejší. A pritom väčšine stačí, ak vydrží dodržiavať pripravený jedálniček na mieru aspoň na 80 %. Najťažšie nie je začať, ale vydržať a z návyku si vytvoriť životný štýl," uzatvára Michal, ktorý pomáha aj v rámci tv show Extrémne premeny.