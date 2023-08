Nešťastná Emma Heming! Ako zvláda chorobu svojho manžela Brucea Willisa?

Galéria (26)

Bruce zavesil svoju hereckú kariéru na klinec v marci 2022, no a jeho manželka sa odvtedy naplno venuje jemu a ich spoločným dcéram. V týchto ťažkých časoch sú Bruceovi oporou aj jeho tri dcéry, ktoré má z manželstva s hereckou kolegyňou Demi Moore. Je známe, že so svojou exmanželkou ma Bruce dobré vzťahy, a fungujú všetci spolu ako jedna veľká rodina. V tomto roku sa z neho stal aj dedko. V apríli priviedla na svet svoje prvé dieťa jeho dcéra Rumer (34). Jej dcéra, ktorú má s priateľom Derekom dostala meno Louetta Isley Thomas Willis.

Bruce Willis a Emma Heming na jej narodeniny. Ani choroba nezničila ich silnú lásku. Zdroj: instagram @emmahemingwillis