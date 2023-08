Dcéra Zuzany Belohorcovej zdieľa ODVÁŽNE fotky: Bude z nej modelka?

Zuzana Belohorcová (47) kedysi patrila medzi naše známe moderátorky, no a ani dnes nie je verejnosti neznáma. Pravidelne sa so svojim manželom Vlastom Hájekom (48) delí o svoj život na sociálnych sieťach. Na ich Instagrame nechýbajú ani ich deti Salma a Nevio. A okolo spomínanej dcéry Salmy sa najnovšie rozbehla poriadna diskusia!

Podľa mnohých sú fotky, ktoré zverejňuje len trinásťročná slečna až príliš vyzývavé. Vraj sa takéto sexi fotky v plavkách, kde mladé blonďavé dievča pózuje ako modelka na sociálne siete nehodia. Komentáru sa nevyhli ani jej blonďavé umelo predĺžené vlasy. Už v minulosti sa riešili jej vraj nevhodné fotky, kde mala umelé nechty.

Belohorcová s dcérou Salmou. Zdroj: Instagram/zuzanabelohorcova