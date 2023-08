Brat Thomasa Puskailera je v USA hviezda: ALAN má celebritný job snov!

Galéria (9)

Keby sa Alanov príbeh sfilmoval, patril by do žánru inšpiratívnych success stories, ktoré všetky tak milujeme. Sympatický blondiak so slovenskými koreňmi začínal síce s predajom kozmetiky, dnes je však riaditeľom butiku známej značky a navštevujú ho tie najväčšie hviezdy Hollywoodu. Stretol sa s Al Pacinom, obliekal herečku Charlize Theron, Antonia Banderasa aj režiséra Taika Waititiho, no zoznam osobností, ktoré sa zveria do Alanových rúk, je oveľa dlhší.

„Vedel som, že tam patrím. Milujem veľký svet, neobmedzené možnosti, a tak som sa pred rokmi rozhodol, že zakotvím v Los Angeles,“ vysvetľuje. Než sa natrvalo usadil v Meste anjelov, žil šesť rokov v Paríži. V mekke módy sa venoval veľkoobchodu a ako senior sales account aj distribúcii značky Ralph Lauren do celej Európy. Móda bola pre Alana splneným snom.

Prvý džob v L. A. však patril do trochu inej sféry. Alan sa zamestnal v ikonickej sieti kozmetiky M.A.C., kde mal na starosti predaj a stratégie pre celé západné pobrežie. Ako si spomína, bola to dobrá skúsenosť, naučil sa efektívne zostavovať tímy ľudí a hlbšie preniknúť do biznisu značiek. Neskôr sa jeho kroky opäť preplietli s módnym priemyslom a opäť skončil u Ralpha Laurena. Tentoraz nastúpil rovno na vedúcu pozíciu a ako manažéra ho dokonca vyslali na dva roky do Las Vegas. Po Ralphovi Laurenovi prišiel Dior a po ňom Moncler. Práca riaditeľa butiku na najslávnejšej nákupnej ulici Kalifornie Rodeo Drive mu zabezpečila okrem vplyvných kontaktov aj celkom slušnú klientelu plnú zvučných hollywoodskych mien.

Alan obliekal aj krásnu Jennifer Lawrence. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CrgJsrcIWWs/

Prísne pravidlá

Zatiaľ čo mladší brat Thomas hviezdy spovedá, za Alanom ochotne prichádzajú samy. „Beriem ich ako úplne normálnych ľudí. Dávam si veľmi záležať na tom, aby sa v butiku cítili bezpečne a uvoľnene. Aj preto som zaviedol pravidlo pre svojich zamestnancov: Zákaz fotenia sa s hviezdami a žiadania ich o selfies,“ hovorí Alan. Vďaka jeho korektnému prístupu si ho obľúbili legendárna Helen Mirren, Charlize Theron, Natalie Portman či herecké eso Leonardo DiCaprio.

„Leonardo do nášho butiku chodieval pomerne často, väčšinou v sprievode otca, s ktorým má veľmi dobrý vzťah. Prezradím, že je to veľmi príjemný človek a dá sa s ním baviť o všetkom. Viete, presne taký typ chlapa, s ktorým si chcete zájsť na pivo,“ vysvetľuje úspešný Slovák. Napriek tomu, že je na stretávanie sa s hviezdami zvyknutý, jedna bola pre neho naozaj špeciálna. „Od malička som zbožňoval herca Dona Johnsona. Keď si u nás dohodol fitting, bol som z toho naozaj paf. Celý život som miloval seriál Miami Vice, čiže spoznať ho osobne bol pre mňa veľký zážitok. O to viac, že sme si tak ľudsky sadli, že si dodnes občas napíšeme,“ hovorí s úsmevom Alan, ktorý už obliekal nejednu svetovú hviezdu aj na slávne udeľovania prestížnych ocenení.





Spevák The Weeknd je tichý a skromný typ a Alan s nim strávil niekoľko hodín. Zdroj: Getty Images

Od Oscarov po Grammy

Alan hovorí, že hlavnou celebritnou sezónou je v L. A. január, február a marec. „Vtedy sa dejú pre nás všetky významné udalosti ako Zlaté glóbusy, Oscary či Grammy a počas tohto obdobia naozaj makáme. Musíme hviezdam vymyslieť look a pripraviť ich na event tak, aby čo najlepšie reprezentovali našu značku.“ Ako však takéto obliekanie prebieha? „Väčšinou si osobnosť u nás rezervuje termín a všetko sa odohráva vo VIP časti nášho butiku, kde si hviezda vyberie niektoré z našich šiat, pravdaže, musia sa ešte prispôsobiť jej postave, aby sedeli naozaj dokonale. Na dôležité akcie sa však vymýšľa celý look. Vtedy k danej osobnosti chodíme priamo domov. Musí tam prísť celý tím vrátane krajčíra, asistenta a mňa. Vždy sa však snažím počet ľudí znížiť na minimum, aby sa hviezda cítila pohodlne a bezpečne. Keďže fittingy považujem za veľmi chúlostivé, na začiatku všetci odovzdáme svoje telefóny, aby bolo všetko maximálne korektné. Aj to je dôvod, prečo vlastne s celebritami nemám takmer žiadne fotografie, aj keď som s nimi dennodenne,“ zamýšľa sa Alan, pre ktorého je súkromie hviezd najdôležitejšie a nerád ho narúša.