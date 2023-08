Paľo Habera (61): Nepíšte o mne, že som starý, lebo vás vysmejem!

Nikdy sme o ňom priveľa nevedeli, nikdy si totiž médiá nepúšťal k telu, čo platí aj o jeho žene Daniele Peštovej. Nepotrebujú to, ale my sme mali šťastie a zistili sme napríklad ako sa starne nášmu nestarnúcemu spevákovi?

Legenda hovorí, že prvú gitaru španielku za 170 československých korún dostal na Vianoce roku 1975. To mal 13 rokov a hoci predtým hrával sedem rokov na husliach (!), gitaru už z ruky nepustil. Našťastie!

A aký je najväčší rozdiel, medzi starým a mladým Paľom? Môžeme vôbec napísať že starým?! "Pokojne napíšte, aj tak by som vás s tým vysmial! Starý ešte len budem a práve rozmýšľam, či sa toho chcem dožiť alebo nie. Našťastie, mám kopu kamarátov, ktorí sú tak o 20 rokov starší odo mňa a vidím, že to zvládajú perfektne. A rozdiel? Priznám sa, že nad týmto nemám veľmi čas rozmýšľať. Asi to nie je pre mňa dôležité, vyvíjam sa tak postupne prirodzene aj s mojím vkusom a názormi na okolitý svet."

Ešte jeden typický Paľo na záver: Vyzeráš super, čo si budeme hovoriť... Je s tým veľa roboty? "Opýtajte sa mojej mamy… (Smiech.)"