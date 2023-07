Pavlína Pořízková: Na tejto špeciálnej zoznamke som si našla svojho partnera!

Galéria (27)

Takže pozor pozor, šťastie po náročnom období stretlo Pavlínu na exkluzívnej zoznamovacej appke RAYA. Má istý stupeň súkromia a exkluzivity. Nemôžete si robiť screenshoty a podobne, sú tu totiž aj veľmi známi ľudia. Inak vyzerá ako všetky ostatné zoznamovacie appky.

Nakoľko slávna osobnosť musíte byť, aby ste sa tam dostali? Pavlína vraví: "Keď som sa tam prihlásila, zo začiatku sa mi zdalo, že sú tam naozaj známe mená. A teraz tam bežne vidím, trebárs, aj zubárov…. Zrejme im dochádzajú muži, ktorí sú ochotní randiť so ženami po päťdesiatke....(smiech)" S Jeffom si písali pred prvým rande mesiac. "Pretože Jeff žije v L. A., ja v New Yorku. Takže najprv správy, potom veľa správ, potom zoom telefonáty s pohárom vína, a potom mu hovorím, že Jeff, kedy už kurnik prídeš do New Yorku?!! A on že zajtra? Odvtedy sme spolu." A že im to pristane - KUK V GALÉRII!

Viac o tom, aké je to opäť randiť po päťdesiatke a hľadať lásku, prezrádza česká topmodelka vo veľkom rozhovore v novom čísle Madam EVA.