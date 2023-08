Smutná správa pre Katku Jakeš: Po radosti zo syna prišla ďalšia RANA! Zomrel jej...

Galéria (25)

Katka oznámila na svojom Instagrame smutnú správu. Len pár dní po narodení syna Bruna sa musela rozlúčiť so svojim milovaným starkým. K fotke na svojom Instagrame napísala, že prvú dlhšiu cestu autom so synom si predstavovala trochu ináč, ako cestu na pohreb svojho dedka. "Ďakujem Brunkovi, že bol dnes celý deň dobručký a dovolil mi rozlúčiť sa s mojím drahý dedkom. Papa, odpočívaj v pokoji. Budeš nám tu dole chýbať," napísala Katka a my vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Katka Jakeš Zdroj: https://www.instagram.com/p/CgWTZkcMrkd/