FOTO Kramár s exmanželkou Natašou: Stretli sa po dlhom čase a bola pri tom aj jeho FRAJERKA!

Iní v ich situácii ledva vládzu dýchať jeden vzduch, no u Kramárovcov je všetko akosi naopak. Keď Maroš Kramár (64) chodil na akcie s manželkou Natašou Nikitinovou (55), nevyzeralo to, že by sa bavili rovnako. Následne rozvodom ukončili dvadsaťročné manželstvo a dnes vyzerajú vo väčšej pohode než kedykoľvek predtým. Takže keď ich dcéra, pesničkárka Tamara (22) zorganizovala na nábreží Dunaja v Bratislave vlastný koncert s kapelou, nezabudla pozvať nikoho z rodiny. Na jednom mieste sa stretla mama Nataša s otcovou súčasnou priateľkou. Asi nebude náhoda, že obe ženy sa na seba nápadne ponášajú, píše Plus 7 DNÍ.

Nataša si so synmi Timurom a Markom vychutnala dcérinu hudbu z predného radu. Maroš, s ktorým sa pred štyrmi rokmi rozviedla, asi nechcel pútať pozornosť a držal sa v úzadí. Do zadnej časti hľadiska si sadol s aktuálnou priateľkou Inou Oravcovou (38), ktorá je od neho o dvadsaťšesť rokov mladšia. Usmievavá tmavovláska je súčasne manažérkou hercovho Divadla vo veži a o tom, že so šéfom tvorí pár, sa šepkalo od jesene 2021. Do spoločnosti začali spolu chodiť len nedávno – v júli sa zjavili na premiére filmu o Jame­sovi Bondovi. Umelec zrazu ich vzťah opisoval slovami, že majú „jeden druhého“. Dokonca v rozhovoroch nepopieral, že by sa mohol ešte raz oženiť.

Maroš Kramár po krachu manželstva našiel spriaznenú dušu, ale na dcérinom koncerte ho to ťahalo aj k exmanželke. Po skončení nechal svoj sprievod na mieste a šiel pozdraviť bývalku. S Natašou sa smiali a keď prišli deti, bavili sa ako rodina a spravili si spoločnú fotografiu. Asi po pätnástich minútach však introvertná exmanželka odišla so synmi preč a Maroš sa vrátil k Ine, s ktorou žije v jednej vile v Dunajskej Lužnej.

Maroš Kramár s deťmi Tamarou a Timurom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BG2Z1rDEtke/

Bývalú aj budúcu pani Kramárovú vytiahla na jedno miesto hercova dcéra Tamara. Potvrdila tým vlastné slová, podľa ktorých sa rodičia po rozvode k sebe správajú „bezproblémovo“. „Myslím si, že všetko si vyrozprávali, dohodli sa a až potom nám to oznámili. Oni dvaja sa s tým vyrovnali a nenechali priestor na nejakú drámu. Myslím si, že iba Marko bol najviac zaskočený, ale bolo to prirodzené, keďže je z nás najmladší,“ porozprávala, ako so súrodencami prežívali rozvodový proces.

Netrápilo ich vraj ani to, či budú žiť s otcom alebo mamou. „Nejako sa to stalo samo a nikto sa s nikým nehádal. Vyvinulo sa to tak, že sme ostali u mamy, teda tam, kde sme aj predtým bývali. K otcovi chodíme kedykoľvek alebo otec príde k mamine za nami.“

Práve Tamara s bratom Markom sa „potatili“. Kým starší Timur, niekdajšia detská seriálová hviezda, zavesil herecké remeslo na klinec, mladší súrodenci zostávajú múzam verní. Marko naposledy účinkoval v seriáli Pán profesor, ale je tiež Tamariným veľkým fanúšikom. „Je pre mňa ohromujúce, ako ďaleko to dotiahla. Väčšine mojich kamarátov som sa sestrinou hudbou pochválil a veľa z nich ju začalo počúvať,“ nešetril ju naposledy veľkou chválou.