VEĽKÝ SEPTEMBROVÝ HOROSKOP: Na koho čaká šťastie a nový začiatok?

Horoskop exkluzívne pre mesačník EVA pripravila ZuMa.

Panna 24.8. - 23.9.



Myši, Pán, Dieťa. Po lete vás čakajú nové začiatky a do konca roka toho ešte stihnete veľa zmeniť. Samozrejme, k lepšiemu alebo skôr k vlastnej spokojnosti. Hoci v láske to môže byť náročnejšie, pretože cesta za tým, po čom túžite, bude sprevádzaná najskôr nedorozumeniami a konfliktami. Vo finále vás však čaká to, čo si želáte, takže sa nevzdávajte. V zamestnaní sa posilnia vzťahy na pracovisku, len pozor, aby to neskĺzlo do debatovania celé dni namiesto pracovania.