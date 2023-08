Ako sa dostať do najluxusnejších LOUNGES na svete: Na odlet sa dá čakať aj TAKTO štýlovo!

Galéria (10)

Hodinové prestupy, ktoré by vám za normálnych okolností pripadali ako večnosť, sa dajú užiť tak, že sa vám ani nebude chcieť nastúpiť do lietadla. Letiskové salóniky pre najvyvolenejších z vyvolených ponúkajú luxus, o akom sa vám ani nesnívalo, a cestujúcim z prvej triedy prinášajú komfort päťhviezdičkového hotela priamo na letisku. Letecké spoločnosti sa priam predbiehajú v tom, kto pasažierom ponúkne ešte honosnejší lounge s top službami a jedlom. A to znie lepšie, ako žúvať gumenú bagetu z letiskového bistra, však?

Zdroj: Profimedia

Tajné dvierka

Ak ste niekedy rozmýšľali nad tým, prečo na letiskách bežne nestretnete slávne celebrity, milionárov či svetových športovcov, odpoveď je jednoduchá: sú tam, kde my nie – v lounge kluboch. Na tomto „tajnom“ mieste si vychutnávajú špičkové jedlo, miešané drinky a pohodlné sedenie v sprievode príjemnej hudby bez ruchu odletovej haly. Ak majú chuť dať si pred odletom do cieľovej destinácie sprchu, voilá – k dispozícii je súkromná kúpeľňa. Cestovanie unaví, preto vychýrené lounge kluby ponúkajú aj wellness alebo služby salóna krásy, dokonca interiérovú záhradu na načerpanie energie. A ak by vás, nedajbože, prepadol hlad, vyberiete si zo špičkového menu presne podľa svojej chuti. Stráviť na letisku pri prestupe osem hodín nemusí znieť ako nočná mora. Ako sa však do takého salónika dostať? Spýtali sme sa Martina Hanzela, zakladateľa najväčšej slovenskej cestovateľskej skupiny Tour de Svet, ktorý v nej denne radí, ako získať výhodné letenky, ušetriť pri cestovaní alebo ako si užiť nadštandard, hoci máte hlboko do vrecka.

„Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať do lounge klubu, je zaplatiť si vstupné. Nemusí to však byť drahé. Väčšinou sa ceny pohybujú medzi 30 až 60 eurami na osobu. Niektoré banky dokonca ponúkajú svojim klientom kreditné karty, ktoré umožňujú vstup do salónika. Tie luxusnejšie salóniky sú väčšinou vyhradené pre pasažierov v business a prvej triede, prípadne pre držiteľov vyšších vernostných (takzvaných míľových) kariet.“ Ak túto sumu porovnáte s tým, koľko počas dlhého prestupu prejete a prepijete v letiskovej hale, napokon zistíte, že vás nejaký ten vstup do lounge klubu vôbec nemusí zruinovať.



Poďme na golf!

Zážitky, ktoré na vás čakajú, sú však viac než bohaté. Rodiny s deťmi ocenia „nadupané“ herné kútiky, kde si rodičia namiesto naháňania ratolestí po odletovej hale odpočinú pri dobrom jedle a s pohárikom šampanského. Letisko v Abú Zabí zase ponúka telocvičňu, nechtový salón, kaderníctvo či wellness, aby ste v cieľovej destinácii pristáli ako skutočná hviezda. Je toho však oveľa viac. „Zažil som už reštaurácie so servisom v bielych rukavičkách, niektoré lounge kluby dokonca majú k dispozícii súkromné kúpeľne so sprchami alebo niečo ako hotelové izby, kde si môže cestujúci oddýchnuť pri dlhom prestupe. Máte radi golf? Žiaden problém – v ponuke je aj golfový simulátor. A čo je dôležité povedať, v lounge klube sú všetky tieto služby zadarmo,“ vysvetľuje Martin, ktorý má už letiskové kluby pochodené sprava doľava a má svojich favoritov.