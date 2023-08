Spevák na koncerte v Prahe šokoval fanúšikov: The Weeknd končí!

Galéria (28)

Veľkolepá šou plná špeciálnych efektov s nadrozmernou kovovou sochou, mesiacom či laserami, ktoré bolo vidieť aj z niekoľko kilometrovej vzdialenosti. Taký bol megakoncert kanadského speváka s anjelským hlasom menom The Weeknd na letisku v Letňanoch v Prahe. Umelec, ktorý v minulosti randil s hviezdami ako Bella Hadid či Selena Gomez rozohnil dav, no ten však na chvíľu stíchol po tom, ako sa k nemu prihovoril slovami. „Nasledujúci song som zatiaľ nevydal, no zložil som ho už v roku 2012. Vyjde čoskoro a bude to posledná vec, ktorú ako The Weeknd predstavím,“ povedal šokovaným fanúšikom.

Na letisko do Letňan prišlo viac ako 60-tisíc fanúšikov. Zdroj: Milly Sekulová