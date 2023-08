Niektoré ženy to majú v sebe. Koketujú aj keď nechcú. Naopak iné ženy sa umeniu flirtu musia naučiť

Dodržujme osobné hranice

Osobné hranice, dámy! Toto je veľmi dôležité. Nechcete sa predsa chlapovi hneď od začiatku pliesť do života! Zotrvávanie v blízkosti a niektoré osobné dotyky, ako napríklad pohladenie po ramene, sú úplne prijateľné, ale jednou z častých chýb pri flirtovaní, ktorú robí veľa žien, je prílišné priblíženie sa k mužovi. Dajte mu priestor a on sa vám za to neskôr odmení.