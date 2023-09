Sulík znovu nešetril Salátovú: Ty sa môžeš vysmievať Rážovi a ja ťa nemôžem nazvať tučnou?

Galéria (86)

O synovi Richarda Sulíka je známe, že si servítku pred ústa nedáva a na svojom instagramovom profile uráža všetkých, ktorí mu prídu do rany. Bez hanby nazval komičku Simonu Salátovú „tučnou sviňou“ a jej syna Damiana nazval nešťastníkom. Simona sa proti jeho urážkam okamžite ohradila a rozhodla sa na mladého Sulíka vyvinúť mediálny tlak. Filip si však z toho vôbec nič nerobil. Spor stále neutícha a Fiki na známu komičku vytiahol nečakané eso z rukáva, píše Plus JEDEN DEŇ.

Komička Simona Salátová nemá problém ukazovať svoje plus size krivky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CZZuJQEqtR-/