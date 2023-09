Podzámska má novú LÁSKU? Nežnosti s kontroverzným hercom a...

Galéria (66)

I keď sa tak často neobjavuje na televíznych obrazovkách, napriek tomu dokáže okolo seba urobiť poriadne veľký rozruch, píše Plus JEDEN DEŇ . Nie je to tak dávno, čo Eňa Podzámska prekvapila fanúšikov tým, že sa objavila v programe Bez servítky. Tam spolu s kamarátom Lacym navarila menu, ktoré u jeho súperov nezaznamenalo veľký úspech. No viac ako sklamanie súťažiacich zarezonovalo správanie tejto dvojice počas prípravy jedál. Tak ako poznamenali niektorí fanúšikovia v komentároch pod videami na sociálnych sieťach, Eňa i Lacy vyzerali, ako keby si počas prípravy hrkli riadnu dávku ginu, ktorý mal ísť do dezertu.

Teraz sa Podzámska na sociálnych sieťach prezentuje v spoločnosti podivína, ktorý má za sebou kontroverznú minulosť. Herečka zverejnila fotografiu, na ktorej sa polonahá túli k mladíkovi, ktorý je taktiež vyzlečený, a dáva mu bozk na líce. FOTO NÁJDETE TU!

Aký je medzi nimi vzťah a pri akej príležitosti vznikol tento záber, nie je úplne jasné. Pod príspevkom pribudli od jej kamarátov komentáre plné srdiečok a jeden sa jej otvorene spýtal, či je to erotika v priamom prenose. Herečka na to odpovedala jednoducho „áno“ a k tomu pridala trojicu vysmiatych smajlíkov.

Mladíkom v jej spoločnosti je herec Martin Durkáč. Venuje sa najmä muzikálom a hral aj v niekoľkých predstaveniach v SND. Príležitostne sa objavil v niekoľkých slovenských seriáloch ako Pán profesor, Ministri a Oteckovia. Viac ako svojím hereckým talentom sa však preslávil smutnou udalosťou, ktorá sa udiala pred necelým rokom.

V novembri 2022 v Durkáčovom byte objavili telo ďalšieho mladého herca Michala Godára. Podľa informácií niektorých médií vraj mali v minulosti tvoriť pár. V prvom momente Martin tvrdil, že jeho priateľ nevedel dýchať a vyvracal krv. Snažil sa ho vraj oživovať, ale nepodarilo sa mu ho zachrániť. Niekoľko týždňov od tragickej udalosti však prišiel šokujúci zvrat. Polícia obvinila Durkáča zo zabitia a ďalej ho vyšetruje na slobode.