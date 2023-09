Marcela a Tomáš oznámili ROZCHOD: Srdcervúce slová a reagovala aj Petrana!

Galéria (39)

Letná media párty televízie Markíza v Bratislave. Na snímke Tomáš Tarr a Marcela Dolniaková. Zdroj: EMIL VAŠKO

Po rozchode s Petranou rýchlo začal randiť s Marcelou. Medzi Tomášom a sexi tmavovláskou to poriadne iskrilo už počas Ruže, ale nádejný ženích ju nakoniec poslal predčasne domov. Napriek komplikáciám sa ich cesty nakoniec stretli a krátko po Tomášovom rozchode s Petranou začali tvoriť pár. Pôsobili veľmi zamilovane a aj fanúšikovia boli spokojní. Teraz však dvojica všetkých šokovala. Marcela na svojej sociálnej sieti oznámila, že s Tomášom už pár netvorí. Čo sa stalo? K spoločnej fotke pripojila aj dlhé vysvetlenie.

Marcela na svojom Instagrame oznámila, že s Tomášom už pár netvoria. „Ahojte, priatelia, nikdy som nezvykla vysvetľovať nikomu udalosti zo svojho života, ale myslím si, že jedno vysvetlenie si zaslúžite. Keďže s Tomášom sme tvorili svojim spôsobom verejne známy pár, prežívali ste to všetko s nami od začiatku šou, až doteraz. S Tomášom už dnes pár netvoríme. Určite sa nevyhneme rôznej kritike, že sme to robili kvôli pozornosti, atď. Verte nám, že nie. 90 % nášho vzťahu sme mali v súkromí a nestáli sme o pozornosť médií."

"Zvyšok z nášho vzťahu boli nami odpovedané otázky od rôznych bulvárov, atď. Vždy sme ale vedeli, akú časť vzťahu sme chceli mať verejnú. Preto ani dnes nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie. Rozišli sme sa s rešpektom a úctou jeden k druhému. Tomášovi ďakujem za všetko, čo sme spolu zažili a navždy tu pre neho budem, pretože si ho vážim ako človeka. Ďakujeme vám všetkým, že ste nám tak veľmi fandili a podporovali náš vzťah. Niekedy to tak život nechce. Ďakujem," dodala. Jej príspevok okomentoval aj samotný Tomáš. "Ďakujeme za Vašu podporu, Marcela a ja, ako písala, sme sa rozišli s rešpektom a naďalej tu budeme jeden pre druhého v živote," reagoval.

Reakcii sa nebránila ani Tomášova bývalka Petrana. Nepotrebovala ani veľa slov. Stačila čierna obrazovka a emotikon kostlivca. Čo to znamená už necháme na ňu, no jedno je isté. Tomáš je opäť single. Uvidíme či začne loviť medzi bývalými finalistkami, alebo načrie do neznámych vôd. POSLEDNÉ FOTO TOMÁŠA A MARCELY NÁJDETE TU!

