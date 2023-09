Najmladšia z rodiny Geissenovcov: Dnes by ste ju nespoznali! Shania si to TY?!

Galéria (49)

Geissenovci na Maledivách Zdroj: Instagram

Shania a Davina sú milionárske dcéry Carmen a Roberta Geissovcov, ktorí sa dostali do povedomia fanúšikov najmä vďaka kontroverznej reality šou Ťažký život milionárov. V nej sa mladé Geissenky prezentujú luxusom a peniazmi, ktoré neváhajú investovať ako do drahého oblečenia, tak aj do životného štýlu a krásy, píše Wanda.sk.

Obe dcéry rástli počas rokov pred očami divákov, ktorí si mohli všimnúť, že z nich postupom času vyrástli mladé ženy, ktoré chcú na sociálnych sieťach vyzerať čo najlepšie. A práve mladšia z nich, Shania, pravidelne zásobuje svojich fanúšikov na fotografiami v plavkách alebo svojej tváre, na ktorých sa už pomaly na seba ani nepodobá.