Sima Martausová po pôrode vyzerá úžasne: Má dievčatko či chlapčeka?

Sima sa snažila na Instagrame zmeniť si meno. Rozhodla sa tak preto, že je už vyše roka vydatá a na Instagrame stále svietilo jej priezvisko za slobodna. Keďže sa jej to nepodarilo, rozhodla sa zrušiť si svoj profil a vytvoriť nový pod menom Sima Magušinová. Zdroj: Instagram.com/@simamartausova, /@maruskajenova.fotograf, /@kristinakona

Sima Magušinová, ktorá je známa svojim rodným priezviskom Martausová, si svoje súkromie prísne stráži, píše Wanda.sk. Sima sa v roku 2019 dala dokopy s bývalým moderátorom jojkárskej relácie Na hrane Michalom Magušinom. O tehotenstve sa jej fanúšikovia dozvedeli z jej klipu, v ktorom nachvíľu ukázala záber, na ktorom sa nedalo prehliadnuť tehotenské bruško. Spustila sa tak vlna gratulácií.

Pôrod sa jej podarilo utajiť, a tak nie je presne známe, kedy sa to stalo. To, že už má pôrod za sebou odhalila tak, že zverejnila záber z nahrávacieho štúdia, na ktorom po tehotenskom brušku nebolo ani stopy. Materstvo nepriamo priznala až vlani v novembri v markizáckom Teleráne, kde moderátorka Kveta Horváthová zisťovala, čo ju najbližšie čaká. „Žijem svojou rodinou a prítomnosťou,“ odvetila a potvrdila, že popri materských povinnostiach sa stíha venovať aj svojej záľube - lozeniu po horách. O potomkovi, ktorého verejnosť doteraz nemala príležitosť vidieť, nič neprezradila.