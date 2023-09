Nikol zo Survivora neplánovane OTEHOTNELA s novým frajerom: Hysterický PLAČ… A takto reagoval?

Galéria (30)

Nikola Čechová, ktorej u našich susedov nikto nepovie inak ako Shopaholic Nicol, je úspešná youtuberka, módna blogerka a bývalá moderátorka televízií Nova a Óčko. Minulý rok ju mohli televízni diváci sledovať v prvej sérii drsnej reality Survivor. Drobná blondínka je čerstvo zamilovaná, s novým priateľom tvoria pár niekoľko mesiacov a svojim 749-tisíc sledovateľom ho prvýkrát ukázala len začiatkom júla. "Môj Adam. Dôvod, prečo sa posledné mesiace nemôžem prestať usmievať,“ zdieľala šťastná Nikol. Len o mesiac a pol nasledovalo ďalšie veľké oznámenie!

"Na svete bude o jedno blonďavé stvorenie viac. Náš malý hrášok,“ oznámila pri fotkách s rastúcim bruškom a fotkou z ultrazvuku. Pre známu Češku je to prvé tehotenstvo a plánované vôbec nebolo. Ako si všimol portál Extra.cz , viac teraz zaskočeným fanúšikom prezradila vo svojom podcaste Nikolásky. Prezradila, že spoločného potomka s Adamom chcela mať tak po dvoch rokoch vzťahu, nie už po pár mesiacoch. Počiatočné zmeny na svojom tele prisudzovala zápalu močového mechúra, že môže byť v požehnanom stave, jej ani nenapadlo.

Nikola Čechová alias Shopaholic Nicol v šou Survivor. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbKKiQjMJ64/