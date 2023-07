Vinczeovci konečne mohli prezradiť pohlavie svojho DIEŤATKA: Áno, je to...

Galéria (62)

To, že Vinczeovci sú doma už traja, odhalil denník Plus JEDEN DEŇ začiatkom januára 2023. Takmer po troch rokoch, odkedy požiadali o adopciu, mali konečne doma dieťa v tzv. dočasnej starostlivosti. "Dieťatko máme doma asi mesiac. Nemôžeme o ňom však nič konkrétne prezradiť. Museli sme podpísať mlčanlivosť, že neprezradíme jeho vek, meno, pohlavie ani odkiaľ je. Je to v procese, dieťa nám ešte oficiálne nie je pridelené, preto je to veľmi citlivé,“ vysvetlila denníku v januári Adela. Pred novou úlohou matky mala rešpekt, no život bez malého drobca si už nevedela predstaviť.

"Mám pocit, akoby bolo s nami dieťatko odjakživa. Je to veľmi zvláštne a už si ani neviem predstaviť, aké to bolo predtým. Neviem nájsť iný výraz ako: Je to veľmi pekné,“ prezradila Adela v marci, keď prvýkrát prehovorila o tom, ako im dieťatko zmenilo život. "Neviem to presne definovať. Určite som v úlohe človeka, ktorý cíti veľkú lásku, potrebu ochraňovať a starať sa. Či to znamená, že som už naozaj matka, neviem, asi áno. Skôr to však vnímam ako veľmi silný vzťah. A ako ma to zmenilo? Nad viacerými vecami už mávnem rukou, nie sú podstatné,“ vysvetľovala zanietene, ako ju zmenilo rodičovstvo.

Finále tanečnej súťaže "Let's Dance 2023" v Bratislave. Na snímke Adela Vinczeová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Verejnosť však stále nevedela, či majú Vinczeovci doma dievčatko alebo chlapčeka, keďže to manželia museli tajiť. Až doteraz! Adoptované dieťatko rozhodne neskrývajú, chodia s ním dokonca na detské plávanie či do reštaurácií. Takže si už viacerí všimli, že ružové gumičky vo vlasoch nenosí.