Dcéra Vlada Kobielskeho: Oslávila sladkých 16 a TAKTO vyzerala! Nádhera

Galéria (39)

Kobielsky je známy z markizáckeho seriálu Mama na prenájom, no diváci si ho pamätajú aj ako seriálového „otecka” z Oteckov. Hrdým rodičom je však aj v súkromí. S manželkou Alenou majú tri deti – syna Kristiána, dcéru Kláru a najmladšieho Krištofa, píše Plus JEDEN DEŇ.

Vlado s manželkou Alenou a ich najstarším synom Kristiánom. Zdroj: Instagram/vladokobielsky