Superstaristka Markéta Konvičková PREHOVORILA o vzácnom nádore: Ovplyvňuje aj pľúca!

Pred štyrmi rokmi sa Markéte otočil život o 180 stupňov, dodnes sa s tým však musela naučiť žiť. V rozhovore pre eXtra.cz prezradila viac. "Nie je to tajné. V nemocnici som často. Raz som bola tri týždne, inokedy dva týždne, stále jazdím na nejaké kontroly a vyšetrenia, liečby a podobne," uvádza speváčka.

Markéta Konvičková Zdroj: Instagram Markéta Konvičková

"Napríklad dvakrát do roka si idem ľahnúť na dva týždne do nemocnice, aby mi urobili všetky vyšetrenia, aby som bola pod dozorom. Už aj vyzerám dobre, cítim sa dobre, všetko to vychytali. Je to spojené s pľúcami. Mala som aj zápal pľúc, nebola to asi ani dlhá hospitalizácia," konštatuje pre český portál eXtra.