Transrodová víťazka holandskej miss čelí lavíne hejtu

Galéria (19)

"Dokázala som to! Som taká hrdá a šťastná, že to ani neviem opísať. Urobila som svoju komunitu hrdou a ukázal som, že sa to dá. Áno, som trans žena a rada by som sa podelila o svoj príbeh, ale som aj Rikkie, a to je dôležité. Nech ste kdekoľvek na svete, chcem tu byť pre vás a byť príkladom, ktorý mi v detstve chýbal," dodala Kollé smerom k mladým ľuďom, ktorí sa vo svojom tele necítia dobre.

Miss Holandska sa stala prvá transrodová žena v histórii. Rikkie Valerie Koll (22) má možnosť zabodovať aj o titul Miss Universe. Zdroj: instagram/ rikkievaleriekoll

Nová držiteľka korunky krásy našla podporu, ale aj kritiku a čelí nevídanej lavíne hejtu. Mnohí diváci súťaže krásy sa takmer okamžite po vyhlásení výsledkov pustili do organizátorov a na sociálnych sieťach diskutovali o tom, ako sa asi cítili ostatné dievčiny na pódiu, ktoré v súťaži ženskej krásy porazil biologický a platiskami vylepšovaný muž. “Toto nemá nič spoločné s prirodzenou krásou,” znel jeden z komentárov.



Miss Universe, na ktorej sa Rikkie ako víťazka zúčastní, sa bude konať v decembri v Salvádore, Stane sa tak len druhou transrodovou účastníčkou v histórii súťaže. Prvou trans ženou sa v roku 2018 stala Angela Ponceová zo Španielska. Len pre zaujímavosť, v októbri organizáciu Miss Universe kúpila thajská podnikateľka a aktivistka Anne Jakrajutatipová, ktorá sa tiež identifikuje ako transrodová, informoval o tom denník Daily Mail.