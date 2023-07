Rozvodová vojna: Manželka Kevina Costnera stále nemá dosť!

Galéria (22)

Už prvotné informácie o rozvode sú protichodné. Herec tvrdil, že svoje úmysly podať žiadosť o rozvod prebral osobne s tromi deťmi, ktoré s manželkou Christine Baumgartnereovou má a zároveň im vysvetlil aj svoje dôvody, prečo sa pre rozvod rozhodol. Na druhý deň malo byť pre Costnera veľkým prekvapením, že žiadosť podala samotná Christine. Uviedla v nej, že správu o budúcom rozvode oznámil herec deťom prostredníctvom internetového chatu, kým bol na filmovačke. A to bol dôvod, prečo sa hneď na druhý deň ponáhľala s podaním rozvodových dokumentov, čím predbehla herca, ktorý chcel všetko pripraviť sám.

Herec Kevin Costner Zdroj: Getty Images

Christine od herca žiada alimenty pre seba a tri deti v sume zhruba 227-tisíc eur na mesiac. Pritom tvrdí, že suma je dokonca nižšia ako skutočné náklady potrebné na to, aby si aj naďalej zachovali životné podmienky, na ktoré sú ich deti zvyknuté. Okrem toho počíta s tým, že ďalších 250 000 eur mesačne bude Costner platiť za súkromné školy svojich detí, zdravotné poistenie a ďalšie školské aktivity. Podľa súdnych dokumentov herec zarába dosť na to, aby si mohol dovoliť hradiť takéto výdavky. A to stále nie je všetko!

S ešte stále manželkou Christine Zdroj: Nicholas Hunt

Napriek tomu, že podľa predmanželskej zmluvy sa mala z ich spoločného luxusného sídla v hodnote viac ako 120 miliónov eur vysťahovať do 30 dní od podania žiadosti o rozvod, návrhárka kabeliek sa chce vysťahovať len pod podmienkou, že jej manžel zaplatí všetky poplatky, ktoré mu vymeria sudca počas pojednávania, ktoré sa bude konať 12. júla. Christine sa údajne obáva, že zostane bez prostriedkov a že pre svoje deti nenájde dobrý domov. Ak bude táto podmienka splnená, z domu sa odsťahuje do 31. augusta. Kevin Costner sa tak zrejme musí pripraviť na to, že jeho rozvod rozhodne nebude pokojný, a to aj napriek predmanželskej zmluve uzavretej v roku 2004. Navyše, nie je to jeho prvá trpká rozvodová skúsenosť. Herec sa prvýkrát rozviedol v roku 1994 so Cindy Silvou, s ktorou má tri deti. S Bridget Rooney, s ktorou má ďalšieho syna, sa neoženil.