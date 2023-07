Zo syna Paľa Demitru je mladý fešák: Lucas ukázal PRIATEĽKU, ale im to spolu svedčí!

Galéria (33)

Na smutný dátum 7. septembra 2011 Slovensko nikdy nezabudne a stále si ho pripomína. V tento deň sa odohrala jedna z najväčších tragédií v histórii športu. Pri ruskom meste Jaroslavľ sa zrútilo lietadlo a v troskách prišiel o život aj slovenský hokejista Pavol Demitra († 36). Úspešný športovec tu zanechal svoju milovanú rodinu - manželku Majku, syna Lucasa a dcéru Zaru.

Hokejista Paľo Demitra. Zdroj: TASR