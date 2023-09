TOMÁŠ so zlomeným srdcom opúšťa Slovensko, a bývalá nevesta TEREZA? S frajerom ako dve HRDLIČKY

Karta sa obrátila! Aj Tereza Kosecová podľahla v šou Ruža pre nevestu čaru Tomáša Tarra a vyzeralo to, že sa naozaj zaľúbila.

Ani ona nebola televíznemu ženíchovi ľahostajná a prebojovala sa medzi jeho tri najväčšie favoritky. Spomedzi dievčat bola dokonca najsympatickejšia jeho mame Ingrid, z ženíchovho výberu však aj tak vypadla pred bránami finále. Tomáš sa následne dal dokopy s víťazkou šou Petranou, vzťah im vydržal 5 mesiacov. Neskôr zakotvil v náručí dračice Marcely a hoci ešte pár týždňov dozadu vyzerali ako najzamilovanejší pár pod slnkom, prišiel nečakaný rozchod, ktorý fešáka zdrvil. "Nie je to momentálne ľahké obdobie pre mňa. Ale nejak to zvládnem,“ povedal so slzami na krajíčku v utorok a neskôr prišlo ďalšie smutné oznámenie. "Potrebujem si oddýchnuť. Vypadnúť zo Slovenska, na chvíľu prísť a iné myšlienky,“ zdieľal s fanúšikmi.

Tomáš mal možnosť spoznať rodinu svojich nádejných neviest. Zdroj: TV Markíza