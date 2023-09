Katka z Nákupných Maniačok reaguje na hnusné komentáre: Napili sa asi z Monikinej kávy!

Galéria (21)

Prvý deň novej série šou Nákupné Maniačky sa niesol vo veľko štýle a zároveň aj veľmi drahom. Prvá súťažiaca Katka sa pochválila šatníkom, ktorý podľa jej slov presahoval aj hodnotu 100-tisíc eur. Niektoré boli nadšené, iné neskrývali pohoršenie. Napríklad aj súťažiaca Fanny: "Deti v iných krajinách nemajú čo jesť."

Dnes sa však Katka na svojom Instagrame vyjadrila k nepríjemným komentárom na jej osobu a podprahovo naznačila, že si so súťažiacou Monikou veľmi nepadli do nôty: "Strašne silno sa snažím nereagovať na tie komentáre na Facebooku. Ale nedá mi to, pretože mám pocit, že Monika každej fanatickej fanúšičke platí euro za komentár. Pretože čo sa tam deje, to je už mimo moje chápanie. Alebo sa im dáva napiť zo svojej kávy," vyjadrila sa Katka.