FOTO Prváčikovia celebrít: Pocisková bojovala so SLZAMI! Prečo dali Hektorovi rok ODKLAD?

Do lavíc sa v pondelok vrátili aj ratolesti našich celebrít, veľký deň je to hlavne pre najmenších prváčikov. Prvú cestu do školy absolvoval aj syn Nely Pociskovej a Filipa Tůmu, mladší syn Lenky Šóošovej či najmenší syn Švajdovcov.

Galéria (46)

Je všeobecne známe, že prvý deň vo veľkej škole prežívajú so svojimi deťmi aj ich maminy, častokrát dokonca oveľa intenzívnejšie. Denníku Plus JEDEN DEŇ neušlo, že prváčikov majú doma aj naše známe tváre ako Nela Pocisková, Lenka Šóošová či Zlatica Švajdová Puškárová. "Balím môjho syna do školy. Zajtra prvýkrát. Budem trápna, keď tam budem plakať?" zdieľala s fanúšikmi Nela. V rozhovore rádia Melody u Viktórie Lancošovej prezradila, že sa Hektorovi (6) rozhodli detstvo predĺžiť a odchod do školy mu o rok posunuli.

"Hektorovi som dala odklad minulý rok, on už mal ísť do školy, no bolo to aj také obdobie po korone, prestali sme doma toľko pracovať a videla som na ňom, že je ešte taký neposedný, nesústredený, takže som chcela, aby som mu predĺžila to detstvo, keď je tá možnosť. A nedám na to dopustiť, lebo o pár mesiacov neskôr som na ňom videla, že je úplne iný chlapec. Veľmi to pomohlo a myslím si, že je 100% pripravený a už musí ísť ďalej, lebo už na ňom vidím, že sa aj nudil v tej predškole."

Ďalšieho prváčika majú doma aj manželia Zlatica a Patrik Švajdovci - synčeka Adama (6). "Zajtra nás a všetkých prváčikov čaká veľký deň. Všetkým školákom želáme pekný začiatok školského roka," zaželala v nedeľu pod fotkou s jej prváčikom Zlatica. Novopečeným školákom je takisto mladší syn Lenky Šóošovej a Richarda Raimana - Ronald (6).

Zlatica a jej syn Adam na výlete v Prahe. Zdroj: Instagram/zlaticapuskarova