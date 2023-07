Pripravená na novú lásku? Vdova po Žbirkovi v spoločnosti s TÝMTO mužom, prehovorila o randení

Galéria (65)

Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , fotografi ju zachytili s o osem rokov mladšm multiinštrumentalistom Janom Horáčkom (48), ktorý sa s Mekym dobre poznal. Od roku 2001 bol totiž členom jeho kapely. Ako autor hudby sa podieľal aj na vzniku spomínanej filmovej komédie a divadelnej hry, a to spolu s herečkou a speváčkou Dášou Zázvůrkovou (42), ktorá je jednou z hlavných hrdiniek filmu.

Katka Žbirková so synom Davidom. Zdroj: Profimedia

Na premiére v pražskom kine Lucerna herci a štáb ďakovali mnohým ľuďom a firmám. Jedno poďakovanie patrilo aj Katke Žbirkovej. "Pomohla som niektorým veciam, aby sa stali,“ povedala nejednoznačne po skončení projekcie. A podobne odpovedala aj na otázku českého Blesku, či prišla s novým mužom. O Horáčkovi sa jej príliš hovoriť nechcelo. "Honza je kamarát, poznáme sa už roky...,“ odpovedala stručne. "Prišla som s kamarátkou," dodala.