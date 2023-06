Petrana podrazila Markízu?! V štipľavej reakcii na Tomáša s Marcelou vypustila poriadnu BOMBU

Galéria (64)

Sexi ženích však dlho sám neostal. Po prílete do Bratislavy si okamžite dohodol stretnutie s inou účastníčkou Ruže pre nevestu, Marcelou. Na Slovensku plánuje stráviť celé leto a keďže je single, rozhodol sa, že Marcelu pozve na sľubovanú kávičku.

"S Marcelou sme sa stretli po 9 mesiacoch a určite pár v súčasnosti netvoríme, preberali sme naše pocity a emócie, čo sme zažívali počas šou. V šou sme práve toto nedokázali. Rozprávať sa o vážnych veciach. Som veľmi rád, že Marcela ma vyviedla z omylu a dali sme si fakt hlboký rozhovor o vážnych témach. Téma Bangkok zatiaľ ani neprebehla medzi nami, keďže ide o prvú kávu. Nechávame tomu voľný priebeh,” povedal pre Plus JEDEN DEŇ Tomáš, ktorý nechce otvorene priznať, že tvoria pár.

To, že sú naozaj spolu, však potvrdzujú reakcie ľudí, ktorí ich už viackrát spolu stretli. "Videli sme vás, ako ste si užívali na kúpalisku v Štúrove, prečo to tajíte?” napísala Katarína. "Tomáš tvrdí, že toto je ich prvá káva. No my sme ich spolu videli už pred týždňom. Tomáš hovorí, že pár ešte nie sú a máme sa nechať prekvapiť, a pritom sa už dávno vodia za ručičky,” ozývajú sa tí, ktorí ich spolu už dávnejšie načapali.

Petrana s Tomášom. Láska zo šou nevydržala. Zdroj: instagram/petrana