Schindlerová sa po rozvode opäť obliekla do SVADOBNÝCH šiat: Vyzerá ako PRINCEZNÁ!

Galéria (53)

Martina Schindlerová počas vystúpenia v Superstar Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXHz6TJKFhm/

Mama dvoch detí, dcéry Martiny (10) a syna Kamila (9), bola dlhé roky v ústraní. Zlom nastal po rozvode s otcom jej detí, podnikateľom Kamilom Haršánym. Martina sa opäť začala ukazovať na spoločenských akciách a začala byť aktívna aj na sociálnej sieti. Vrátila sa aj k tomu, čo vždy milovala - spievaniu, píše Život.sk.

Martina nafotila na Sardínii sexi pózy. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeZJAmQKaAP/

Jediné, čo sa ďalšie roky u nej nemenilo, bol status single ženy. Až do minulého roka sa po jej boku žiaden muž neobjavoval. Dnes je speváčka šťastná po boku advokáta a podnikateľa s ovocným vínom Marcela Borisa. Či to už vidí aj na obrúčku, vie len ona, isté je, že minimálne jedny svadobné šaty by už mala vybraté.

Martina sa totiž cez víkend stretla s ďalšími krásnymi ženami, aby pre kaderníka Ondreja Grňu nafotili plagát do jeho ateliéru. Okrem spoločenských šiat pózovali aj v svadobných a tie, ktoré si vybrala Schindlerová, doslova vyrážali dych.

O svoju postavu sa Martina príkladne stará - pravidelne cvičí. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CeTx8SBq7OM/

Speváčke v nich vynikol štíhly driek, ale hlavne bujný dekolt, ktorý vtipne okomentovala moderátorka a modelka Mária Zelinová (34): "Prepáčte, ale ja sa nikam inam nedokážem pozerať iba do Martininých očí," a namierila kameru smerom k jej hrudníku. Zo speváčky by naozaj bola prenádherná nevesta... FOTO MARTINY V SVADOBNÝCH ŠATÁCH NÁJDETE TU!