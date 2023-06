Odhalené! Krásky dostali za účasť v Ruži ZAPLATENÉ: Boli to pekné peniažky, priznáva Petrana

Galéria (47)

Po skončení šou Ruža pre nevestu si mnohé nevesty púšťajú ústa na špacír. Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , najnovšie Petrana a Tereza prezradili, či im za účasť Markíza platila. "No nie, boli sme nasucho,” reagovala ironicky Petrana na otázku počas rozhovoru pre Refresher . "Samozrejme, že sme dostali peniažky. Aj keď sa to nezdá, tak my sme každý jeden deň točili, od rána do večera sme natáčali, do týždňa sme mali jeden deň voľna. Aj to sme všetko dospávali a vôbec sme si nestihli oddýchnuť a doma máš nejaké výdavky, ja som mala nájomné, telefón, ktoré musíš zaplatiť, čiže keby to bolo bez honoráru, tak do toho asi nejdem,” vysvetlila ďalšia účastníčka šou Tereza.

Šou Ruža pre nevestu Zdroj: TV Markíza