Dojímavé FOTO: Chorý Bruce Willis so svojím prvým VNÚČATKOM v náručí

Jeho fanúšikov v nedeľu potešila Rumer, dcéra niekdajšieho akčného hrdinu a herečky Demi Moore. Na svojom Instagrame ku Dňu otcov zverejnila prvé fotografie novopečeného dedka so svojou malou vnučkou Louettou. Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , Willis napriek vážnej diagnóze vyzerá na zverejnených záberoch šťastne a spokojne, keď v náručí drží malý poklad. "Vidieť môjho otca, ako dnes drží moju dcéru, bolo niečo, čo si budem ceniť do konca života. Jeho sladkosť a láska k nej boli také čisté a krásne. Papa, mám také šťastie, že ťa mám a Lou tiež. Ďakujem, že si ten najbláznivejší, najláskavejší a najúžasnejší tatko, akého si dievča môže priať. Najlepší otec dievčaťa," napísala Rumer k fotkám.

Rumer Willis Zdroj: profimedia.sk

Nebola však jediná, kto zverejnil nové fotky herca. Emma Heming Willis, ktorá v nedeľu oslávila 45 rokov, zdieľala na Instagrame sériu fotografií, na ktorých je so svojimi blízkymi vrátane jednej, na ktorej je zobrazená po boku svojho manžela Willisa. "Ahoj! Mám narodeniny a zažila som skvelý týždeň s oslavou s mojou milovanou rodinou a priateľmi,“ napísala Emma.