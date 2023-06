JLo má doma kus chlapa: Fú, takú FOTKU svojho manžela by zverejnila máloktorá žena!

Galéria (40)

Speváčka a herec Ben Affleck dali svojej láske po dvadsiatich rokoch odlúčenia opäť šancu a dotiahli to až pred oltár. Prvé výročie svadby oslávia v júli. Manželia môžu mať dušu na mieste, nedávno sa im totiž po nekonečných mesiacoch hľadania podarilo nájsť svoj vysnený domov. Domisko v kopcoch nad Beverly Hills s 12 spálňami a 24 kúpeľňami ich stál 60 miliónov dolárov. JLo zverejnila teraz na Deň otcov príspevok, ktorého súčasťou bol aj útržok jedného z jej rozhovorov.

Jennifer Lopez a Ben Affleck pred 20 rokmi Zdroj: Getty Images

V ňom odpovedala na otázku, aký je Ben otec. Herec má tri deti s exmanželkou Jennifer Garner, dcéry Violet (17) a Seraphinu (13) a tiež syna Samuela (10). Do kontaktu samozrejme prichádzaj aj s Lopezovej 15-ročnými dvojičkami Maxom a Emme. "Mám z toho až slzy v očiach, on je úprimne ten najlepší otec, akého som kedy videla. Veľmi sa o deti zaujíma, dokonca aj mňa učí, ako s nimi komunikovať,“ povedala Jennifer s tým, že Ben má dokonca naštudované knihy o výchove. "Je to prítomný otec, milujúci otec, ktorému na deťoch záleží,“ vyjadrila sa speváčka.