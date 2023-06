Daň za krásu Victorie Beckham: Podstupuje najbolestivejšiu procedúru na svete

Galéria (10)

Krásna a zdravá pleť nám preukázateľne dokáže uberať na veku a vie to aj slávna brunetka. Aby Victoria udržala svoju pleť v top forme, je ochotná urobiť čokoľvek. Najnovšie britkému denníku The Sun prezradila, že raz za pol roka podstupuje bolestivú procedúru Morpheus8. Pri tomto zákroku vám do tváre prístroj vpichuje 24 ihličiek a tak niet divu, že ju označujú za najbolestivejšiu, no zároveň za najúčinnejšiu neinvazívnu procedúru na svete.

Victoria Beckham si na mladistvej pleti dá záležať. Na zábere s dcérou Harper. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CphSd3ooUHJ/