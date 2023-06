Návrhárka Vera Wang udivuje celý svet: Ako môže 73-ročná žena TAKTO vyzerať?!

Galéria (38)

Vera Wang má už nejaký ten krížik na chrbte, no svojou postavou by do vrecka strčila nejednu dvadsiatničku. Ako informuje britský denník The Daily Mail, ľudia na internete nechcú veriť, že ide naozaj o dámu v rokoch.

Má 73 a na svoj vek vyzerá viac než skvelo. Zdroj: Instagram/@verawang

Na sociálnych sieťach totiž zdieľa fotky, na ktorých vyzerá ako tínedžerka, a to napriek tomu, že vekom sa viac podobá na seniorku. Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , len pred pár dňami svetu opäť predviedla mladistvý vzhľad, keď sa objavila na Fragrance Foundation Awards. Ikonická návrhárka prišla v čiernej bandeau podprsenke a dlhej sukni. V odvážnom outfite odhalila aj vyrysované bruško .

Čomu však návrhárka skutočne vďačí za to, že vyzerá pokojne aj o dve dekády mladšie? Rolu isto zohrala aj genetika, no Vera má zjavne veľmi jasno v tom, čomu vďačí za mladistvý zovňajšok. "Práca, spánok, kokteily s vodkou a málo slnka,“ odpovedala na otázku v komentároch pod fotkou na sociálnej sieti.