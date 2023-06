Dcéra Heidi Klum ukázala, ako NAOZAJ vyzerá bez mejkapu! Zverejniť to muselo chcieť ODVAHU

Galéria (46)

Nemecká topmodelka Heidi Klum odovzdala svoje božské gény dcére Helene, ktorej nikto nepovie inak ako Leni. Otcom dnes už 19-ročnej tínedžerky je taliansky boháč Flavio Briatore. Po rozchode s ním však Heidi zakotvila v náručí speváka Seala a ten si jej vtedy ešte maličkú dcéru v roku 2005 oficiálne adoptoval. Leni vyrástla do krásy a ako kedysi povedala magazínu Elle, po kariére modelky túžila už ako 12-ročná, no slávna mama jej to nedovolila.

Dnes je však už plnoletá a napriek výške 163 centimetrov sa modelingom skutočne živí. Jej dvorným klientom nie je nikto iný, ako prestížna značka Dior, spolupracovala však aj s Michaelom Korsom či módnym domom Dolce & Gabanna. Minulý rok na seba s mamou Heidi strhli všetku pozornosť, keď spoločne nafotili kampaň len v spodnej bielizni. Fotky nájdete v galérii !

Dcéra Heidi Klum Leni sa tiež živí modelingom. Zdroj: Instagram Leni Klum