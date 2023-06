Kardashianka oznámila manželovi tehotenstvo: Drsné reakcie ľudí... To si FAKT nevšimol?!

Galéria (59)

Dvojica začala randiť v roku 2021 a odvtedy médiá zaplavovali fotky, na ktorých sa bozkávajú a lepia jeden po druhom pri každej možnej príležitosti. Nasledovali zásnuby a svadba, tá oficiálna prebehla v apríli 2022 v Santa Barbare, no tá pravá celebritná veselica sa udiala o mesiac neskôr v talianskom prístavnom meste Portofino. 44-ročná Kourtney má troch potomkov s expartnerom Scottom Disickom, 47-ročný Travis zase dve vlastné a jedno nevlastné dieťa s exmanželkou Shannou Moakler.

Zamilovaný pár veľmi túžil aj po spoločnom potomkovi, splodiť sa im ho však nedarilo. Kourtney si dala ešte pred začiatkom vzťahu s Travisom zmraziť vajíčka a tak skúšali umelé oplodnenie. Ako však neskôr priznala, zo siedmich vajíčok väčšina neprežila rozmrazenie a tie, ktoré prežili, nevytvorili embryo. Kardashianka okrem toho zaznamenala nepríjemné vedľajšie účinky liečby neplodnosti, okrem iného pribrala na váhe. "Lieky, ktoré mi dávali, mi spustili menopauzu,“ tvrdí tiež.

Ďalším sprievodným javom boli depresívne stavy. "Mám toľko dôvodov byť šťastná. Ale cítim sa skleslo a nie vo svojej koži. Som extrémne náladová z hormónov, polovicu času sa cítim ako blázon,“ zverila sa v reality šou The Kardashians. S Travisom nedávno oznámili, že po poslednom neúspešnom pokuse o in vitro fertilizáciu, s ňou končia. "Oficiálne s pokusmi o umelé oplodnenie končíme. Viac ako po čomkoľvek inom túžime po bábätku, ale naozaj verím v to, čo má pre nás Boh pripravené. Ak to má byť bábätko, verím, že sa to stane,“ vyjadrila sa Kourtney v epizóde odvysielanej v máji. Dnes už je jasné, že dvojici to vyšlo!

Kourtney Kardashian a Travis Barker sú známi vymieňaním si bozkov pri každej možnej príležitosti, toto predvádzali na Oscaroch. Zdroj: Getty

Kardashianka zvolila skutočne originálny spôsob, ako manželovi oznámiť, že je v požehnanom stave. Počas jeho koncertu s kapelou Blink-182 v Los Angeles skákala s transparentom, na ktorom bolo napísané: "Travis, som tehotná.“ Keď sa nápis objavil na veľkoplošnej obrazovke, zaburácala celá hala. Prekvapený Travis vstal spoza bubnov a šiel vyobjímať svoju ženu. Dvojica už stihla uverejniť zábery s bruškom. "Som ohromená tým, ako nás Boh požehnal,“ komentovala fotky, ktoré vznikli po koncerte, Kourtney. "Boh je skvelý,“ reagoval Travis. Zatiaľ čo manželia sa rozplývajú, fanúšikovia už takí dojatí nie sú.