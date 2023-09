Najťažšia spoveď Silvie Šarköziovej: Každý sa po svadbe teší, ja som celé noci PLAKALA

Galéria (47)

Aj ona však zažila chvíle, kedy sa cítila byť úplne na dne. Hudobníčka z Cigánskych diablov v otvorenom rozhovore pre Šarm.sk otvorila 13. komnatu. Jej manžel Ernest mal päť rokov veľké problémy, hovoril o prekliatí a urieknutí, pomohol mu nakoniec až kňaz. Ako Silvia na náročné obdobie spomína?

Premiéra filmu “Smolu nosíš ty, láska”. Nechýbali Cigánski diabli. Zdroj: EMIL VAŠKO

"Bolo to hrozné obdobie. Chodili sme po lekároch, a keďže vyšetrenia nič neukázali, už sa nám aj smiali, že veď má výsledky ako športovec. Lenže nemôžete sa s tým uspokojiť, keď nie ste schopný pomaly vyjsť na pódium a robí vám problém vôbec ráno vstať. Keď nám lekári nevedeli pomôcť, Ernest sa obracal na rôznych liečiteľov a „bosorky“. Ja v také veci neverím, ale chodila som s ním všade, viete, vtedy sa aj slamky chytáte. Musela som ho podporiť, hoci som nevedela, či robíme dobre. Keď sa dopočul o niekom, kto by pomohol na strednom Slovensku, zbalili sme sa, vzali aj malú Vanessku a cestovali... Nakoniec nám pomohol jeden pán farár, ktorý povedal: "Nerozmýšľajte nad tým, odkiaľ to prišlo ani prečo sa to stalo práve vám.“ Sľúbil, že sa bude modliť a všetko prejde. A kupodivu sa tak aj stalo, sme mu vďační. Všetko je našťastie za nami, Ernest, napriek tomu, že má nadváhu a z toho vyplývajúce bežné problémy, sa cíti dobre," porozprávala hudobníčka. To však neboli jediné chvíle, ktoré ju zrazili na kolená.

