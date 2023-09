Lela Ceterová na luxusnej dovolenke: Miestni musia PREDÝCHAVAŤ…MELÓNY jej skoro roztrhli plavky

Galéria (38)

S manželom, MMA zápasníkom Karlosom Vémolom, pozdravovali najprv z Dubaja, neskôr sa presunuli do Thajska, kde svalovec absolvuje tréningový kemp. Matka jeho dvoch detí má zatiaľ čas slniť sa pri bazéne. Keď svojím 360-tisíc fanúšikom na Instagrame ukázala, v čom, mnohým takmer vypadli oči. Lela sa navliekla do čierno-bielych plaviek, ktoré dali naplno vyniknúť jej obrovským silikónovým prsiam.

Lela Ceterová Zdroj: instagram lela_ceterova_official